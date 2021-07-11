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أكثر من مليون سيارة خطرة تهدد حياة السعوديين

أكثر من مليون سيارة خطرة تهدد حياة السعوديين
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية عدم استجابة أصحاب أكثر من 1.8 مليون سيارة معيبة، تسير على الطرق في المملكة، لحملة استدعاء تقوم بها وزارة التجارة، مما يشكل خطرا.

العالم - منوعات

وفي مقطع مصور، حثت وزارة التجارة المستهلكين على ضرورة التجاوب مع حملات استدعاء المنتجات المعيبة، ضمانا لسلامتهم وحفظا لحقوقهم. لكنها لم تحدد أوجه العيب في السيارات.

وذكرت الوزارة أن أصحاب العديد من المركبات والمنتجات المعيبة لم يتجابوا مع حملات الاستدعاء، خلال الفترة الماضية.

ونشرت الوزارة على حسابها بتويتر الفيديو، مصحوبا بجملة "تجاوبك مع حملات استدعاء السلع المعيبة يحفظ حقوقك ويحميك. يمكنك التحقق من سلامة منتجاتك".

وكانت الوزارة أعلنت، في يونيو الماضي، استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وعن المنتجات الأخرى المعيبة، غير السيارات، أشارت الوزارة إلى أكثر من 300 ألف جهاز منزلي، و50 ألف لعبة أطفال قد تعرض مستخدميها للخطر.

وخصصت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني صفحة للتحقق من سلامة السيارات والمنتجات، عبر إدخال الرقم الهيكلي أو التسلسلي للسعلة.

وأوضحت الوزارة أن حملات "استدعاء" التي تقوم بها تشكل نظاما عالميا للسلع والمنتجات التي يُكتشف بعد الاستخدام وجود عيب مصنعي فيها أو خلل.

وتخضع هذه السلع مباشرة لعمليات الاستدعاء، وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، مهما كانت حالة السلعة أو انتهاء مدة الضمان، بحسب فيديو الوزارة.

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