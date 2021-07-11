موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة

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وتقام المباراة اليوم الأحد، في الساعة، السابعة بتوقيت غرينيتش، وستشهد حضور حوالي 65 ألف متفرج.

وسيكون الترقب كبيرا في إنجلترا، لأن منتخب "الأسود الثلاثة" لم يظفر باللقب القاري إطلاقا منذ انطلاق البطولة عام 1960، ولم يبلغ حتى أي نهائي فيها، كما أن إنجلترا تشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء انتظار دام 55 عاما منذ أن أحرزت لقبا كبيرا، وتحديدا في مونديال 1966 الذي استضافته.

وستخوض إيطاليا مباراتها الثالثة في هذه البطولة على ملعب ويمبلي، بعد أن تغلبت بصعوبة على النمسا 2-1 ، بعد التمديد في ثمن النهائي، ثم على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد عام 1968، علما بأنه بلغ النهائي مرتين، وخسر عام 2000 أمام فرنسا 1-2 بالهدف الذهبي، ثم أمام إسبانيا 0-4 عام 2012.

وستخوض إيطاليا النهائي العاشر لها في إحدى البطولات الكبرى، علما بأنها توجت بطلة للعالم 4 مرات أعوام 1934، و1938، و1982، و2006، وخسرت النهائي مرتين عامي 1970 و1994.

ونشاهد مباراة نهائي يورو 2020 على شبكة قنوات بي إن سبورت bein sport والتي تمتلك حقوق البث في الدول العربية..

وستنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبى ان سبورت ماكس 2 . bein sport max 2 ، bein sport max 1

وتقدم المصري اليوم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي اليورو عبر شاشات أخرى بجانب بين سبورت القطرية مثل

2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria

2.2 BNT3 HD Bulgaria

2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV

TFI france

التردد 11681

الاستقطاب أفقي – H

معدل الترميز 27500

tvp HD poland التردد 11179

الاستقطاب أفقي - H

معدل الترميز 27500