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ظريف يلتقي بسفراء بريطانيا وبيلاروسيا وفنلندا وكوريا الجنوبية

ظريف يلتقي بسفراء بريطانيا وبيلاروسيا وفنلندا وكوريا الجنوبية
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

التقى سفراء بيلاروسيا والمملكة المتحدة وفنلندا بوزير الخارجية في نهاية مهام عملهم في إيران . كما قدم السفير الكوري الجنوبي الجديد نسخة من أوراق اعتماده إلى ظريف.

العالم- ايران

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية ان سفير بيلاروسيا لدى طهران يوري لازارتشيك التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايراانية محمد جواد ظريف بمناسبة انتهام مهام عمله في ايران.

الى ذلك التقى السفير البريطاني لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية ، روبرت ماكيير ، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، في ختام مهام عمله كسفير في ايران .

وفي نهاية مهمته في جمهورية إيران الإسلامية ، بدوره التقى سفير فنلندا لدى طهران كيو نور فانتو ، وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمناسبة انتهاء مهام عمله في الجمهورية الاسلامية .

من جانب اخر التقى السفير الكوري الجنوبي الجديد في طهران ، إيون كانغ هيون ، بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وسلمه نسخة من أوراق اعتماده.

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