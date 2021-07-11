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جولة المبعوث الأمريكي لأفغانستان تشمل 3 دول

جولة المبعوث الأمريكي لأفغانستان تشمل 3 دول
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، أن انتهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في أفغانستان لا يعني إنهاء التزاماتها تجاهها.

العالم - الاميركيتان

وكتب الدبلوماسي المخضرم في تغريدة على (تويتر)، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن "الولايات المتحدة عازمة على العمل بقوة مع جميع الأطراف الأفغانية وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين؛ لمحاولة مساعدة الحكومة الأفغانية وطالبان على إيجاد طريق لإنهاء الحرب المشتعلة بينهما"، على حد قوله.

وقال إن "الدبلوماسية الأمريكية في التعامل مع أفغانستان تسعى إلى اتفاق سلام بين حكومة أفغانستان وطالبان"، بحسب تعبيره.

تأتي جولة زلماي خليل زاد التي تشمل قطر وباكستان واوزبكستان في وقت لا تزال فيه مفاوضات السلام الأفغانية تقف في طريق مسدود بعد حوالي عام واحد من انطلاقها.

وعاد الانسحاب الامريكي المفاجئ وغير المنسق من افغانستان بعدم الاستقرار على هذا البلد الذي عاش حربا واحتلال لمدة 20 عاما بسبب التواجد الامريكي فيه.

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