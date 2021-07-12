نهائي 'يورو 2020'.. 4حقائق تاريخية بين إيطاليا وإنجلترا

العالم-ریاضة

وفاز المنتخب الإيطالي باللقب بعد حسمه ركلات الترجيح لمصلحته بنتيجة (3-2) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1-1، إذ سجل لوك شو لإنجلترا في الدقيقة الثانية وتعادل بونوتشي لإيطاليا في الدقيقة 67.

وشهد اللقاء تسجيل 4 حقائق تاريخية:

1- بونوتشي يدخل تاريخ المنتخب الإيطالي

حيث أصبح أكثر لاعب إيطالي مشاركة في مباريات كأس أمم أوروبا برصيد 18 مباراة ليتعادل أوروبياً مع الألماني المعتزل باستيان شفانشتايغر، ولا يتفوق عليه إلا الثلاثي البرتغالي، كريستيانو رونالدو بـ25 مباراة، وجواو موتينيو وبيبي بـ 19 مباراة.

2- هدف بونوتشي تاريخي له ولإيطاليا

أصبح بونوتشي أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس أمم أوروبا بعمر 34 عاماً و71 يوماً محطماً الرقم السابق المسجل باسم الألماني بيرند هولزنبين في نهائي عام 1976 بعمر 30 عاماً و103 أيام.

3- الإيطالي كيليني أكبر لاعب في تاريخ المباراة النهائية لليورو

بات المدافع الإيطالي المخضرم، جورجيو كيليني، أكبر لاعب يشارك في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا بعمر 36 عاماً و331 يوماً محطماً الرقم السابق لمواطنه الحارس جانوليجي بوفون الذي لعب نهائي يورو 2012 أمام إسبانيا بعمر 34 عاماً و154 يوما.

4- هدف لوك شو الأسرع في نهائي كأس أمم أوروبا

بعد دقيقة وسبع وخمسين ثانية من بداية المباراة، سجل الإنجليزي لوك شو، الهدف الأسرع في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا، وبات لوك شو صاحب أول هدف للإنجليز في نهائي اليورو عبر تاريخهم الطويل.