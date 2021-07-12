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شاهد.. طالبان على أبواب مدينة غزنة الإستراتيجية وسط أفغانستان

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

جماعة طالبان على أبواب مدينة غزنة الإستراتيجية بوسط أفغانستان، بعد أن حاصرتها من كل الجهات، واستولت على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن.

العالم - خاص بالعالم

عضو مجلس اقليم غزنة الافغاني حسن رضائي، الذي أعلن الخبر اشار إلى أن الوضع في المدينة حرج للغاية، وسط تبادل اطلاق النار بين عناصر طالبان وقوات الامن.

وتواصل طالبان زحفها نحو العديد من المدن الأفغانية، بعد أن تمكنت من السيطرة أغلب المناطق الحدودية مع إيران وطاجيكستان، وتمكنت من السيطرة على الحدود مع الصين بالكامل بعد ان سقطت في أيديها اخر منطقة حدودية مع الصين دون قتال.

ولاية قندهار في جنوب البلاد، تتعرض هي الأخرى لهجمات عنيفة من جماعة طالبان منذ أربعة أيام وقد اعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 26 من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في الولاية.

في الولايات المتحدة اعلن مسؤولون اميركيون ان قائد قوات الولايات المتحدة في افغانستان الجنرال أوستن ميلر، سيتنحى عن منصبه، وهي خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة في العالم، والتي لم تشهد أفغانستان خلالها أي شكل من الإستقرار بحسب تأكيد المراقبين.

وفي روسيا وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف، انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه كان متسرعا للغاية محذرا من الكميات الهائلة من المعدات التي تركتها هذه القوات خلفها في أفغانستان.

وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"إن الأمريكيين بدأوا بإعلان انتصار الديمقراطية في أفغانستان وانتهوا بمثل هذا الإنسحاب المتسرع المصحوب بالتخلي عن كمية هائلة من المعدات والالات العسكرية".

من جانبه أعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، إن ما يجري في أفغانستان يثير القلق مشيرا إلى أن موسكو توقعت هذا المسار للأحداث وحذرت منه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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