من طهران .. جرائم جماعة خلق الارهابية في ايران

العالم - من طهران

واليكم نص مقابلة قناة العالم مع رئيس مؤسسة هابيليان السيد محمد جواد هاشمي نجاد من خلال برنامج من طهران:

العالم: في البداية حدثنا عن مؤسسة هابيليان وكيف تعمل هذه المؤسسة؟

هاشمي نجاد:مؤسسة هابيليان تتطرق الى الجرائم الإرهابية في ايران الاسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية وابعاد هذه المنظمة الارهابية وجرائمها واي دول تحمي وتدعم هذه الاعمال الارهابية.

العالم: هذه البقعة الدينية مقام ثامن ائمة الشيعة في شمال شرقي كانت احدى ضحايا الارهاب، هل كنت في تلك الحادثة وماذا حدث؟

هاشمي نجاد: هذه الحادثة التي حدثت في ضريح الامام الرضا(ع) هي حادثة ارهابية وحدثت في فترة فيها ذروة لزيارة السياح وكانت فرقة المنافقين التي ارتكبت مجازر متعددة، في تلك السنة لم اكن في ضريح الامام الرضا، المنافقين في فترة من الفترات حاولت ان تثير الفتنة بين التيارات والاحزاب في ايران مثلا كانوا قد اغتالوا عدد من السياسيين والناس في ايران ولذلك في نفس الفترة اجروا هذا الاجرام الارهابي في ضريح الامام الرضا(ع) لکی یثیروا المسلمین على المسيحيين ويثيروا الفتن في المجتمع الاسلامي في ايران.

العالم: لزمرة الخلق الارهابية يد طولى في الإغتيالات، نرجوا ان تضعنا قليلاً في صورة الاعمال التي قامت بها

هاشمي نجاد: في بلادنا ما يقارب 17 الف شخص قد اغتيلوا على يد منظمة خلق الارهابية وكثير من المسؤولين الإيرانيين استشهدوا على يد المنظمات الارهابية حيث استشهد 12 الف شخص على يد جماعة خلق الأرهابية وهناك فرق ارهابية اخرى ارتكبت جرائم استشهد خلالها الآلاف الأخرين مثلا رئيس السلطة القضائية، الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء في ايران استشهداو على يد هذه العصابة الإرهابية.

العالم: ما الفرق بين الشهداء الذين اغتيلوا على يد زمرة خلق الارهابية وبين من استشهدوا في انتصار الثورة الاسلامية او في الحرب المفروضة الايرانية؟

هاشمي نجاد: عدد كثير من الشعب الإيراني استشهدوا طوال هذه الفترة اي 42 عاماً من حكم النظام الإسلامي في ايران وان عدداً كثيراً منهم اغتيل على يد النظام السفاح البهلوي وكثير من هؤلاء استشهدوا خلال التظاهرات التي كانوا يقومون بها ضد حكم الشاه، كذلك استشهد عدد كثير من ابناء شعبنا في الحرب المفروضة التي فرضها صدام حسين على ايران ابان انتصار الثورة الإسلامية وهجم ايران لكي يسقط النظام الاسلامي لكن عجز عن ذلك، لهذا السبب قامت فرق إرهابية اخرى مثل فرقة خلق الارهابية بعمليات اغتيالات متعددة في ايران لذلك هؤلاء جميعا ارتكبوا جرائم متعددة وكثيرة في البلاد ضد الشعب الايراني البريئ وكل هذه تهدف الى اسقاط والاطاحة بالنظام الاسلامي في ايران.

العالم: اشرتم الى أنه 17 الف شهيد، هؤلاء كانوا من المسؤولين او من الشعب؟ من اي فئات كانوا؟

هاشمي نجاد: 17 الف شهيد سقطوا من ابناء الشعب الايراني سواء كانوا من الشعب الايراني او من المسؤوليين وصناع القرار في ايران، سقط كثير من ابناء الشعب وهذا يدل على أن النظام الحاكم في ايران هو نظام شعبي ويحظى بدعم شعبي واسع.

العالم: جماعة خلق كيف تعمل على استقطاب عناصرها وكيف كانت تجري عملية غسل الادمغة هناك؟

هاشمي نجاد: كل التقارير الدولية تثبت وتؤكد أن زمرة خلق الارهابية تحاول بأساليب مختلفة ومتنوعة ان تكسب وتستقطب اعضائها، هذ الاساليب التي تستخدمها كثير من الفرق الارهابية لكسب اعضائها، وزارة الخارجية الأمريكية تخدع أبناء الشعب الايراني وحاولت ان تخدع كثير من ابناء الشعب الايراني بإتجاه منظمة خلق الارهابية عبر غسيل الادمغة واعطائهم الاسلحة حيث طالت كثيراً من شبابنا عبر هذه الحيل والاساليب وحاولت على صنع فرق متعددة مثل زمرة خلق الارهابية.

العالم: مسلسل الاغتيالات متى بدأ والى اي وقت استمر وهل هذه الإغتيالات لا تزال مستمرة؟

هاشمي نجاد: مع الاسف الشديد في بلادنا منذ اليوم الاول من انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 شهدنا كثيراً من الاغتيالات الى هذه الايام، ان العدو يحاول ان يغتال كثير من ابناء الشعب والمسؤولين، منذ انتصار الثورة الاسلامية كانت احدى سياسات الولايات المتحدة خلق الحركات الارهابية في البلاد.

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