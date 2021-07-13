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كم ربحت إيطاليا ماليا بعد تتويجها بلقب يورو 2020؟

كم ربحت إيطاليا ماليا بعد تتويجها بلقب يورو 2020؟
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

حققت إيطاليا لقب كأس أمم أوروبا 2020، الأحد 11 يوليو/تموز، بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

العالم - رياضة

ربحت إيطاليا مبلغا وقدره 10 ملايين يورو، بعد تحقيق اللقب، بينما كانت مكافأة منتخب إنجلترا على حصولها على الوصافة مبلغ 7 ملايين يورو.

وحصلت الدول الـ 24 المشاركة في يورو 2020، مكافأة مشتركة بحد أدنى 9.25 مليون يورو، ولم تحصل تركيا ومقدونيا الشمالية على شيء أكثر من هذا المبلغ، بعد خسارتهما في مبارياتهما الثلاث في مرحلة المجموعات.

ومنح الاتحاد الأوروبي الدول المشاركة عن كل انتصار مبلغ مليون يورو، وعن كل تعادل مبلغ 500 ألف يورو، وبعد ذلك تم تقديم مكافآت أخرى في الأدوار الإقصائية.

وحصلت إيطاليا في النهاية على ما مجموعه 34 مليون يورو وإنجلترا على ما مجموعه 29 مليون و750 ألف يورو، إسبانيا على 19 مليون و 250 ألف يورو، بحسب ما نقل موقع صحيفة “Sportune” الفرنسية.

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كم ربحت إيطاليا ماليا بعد تتويجها بلقب يورو 2020؟