كم ربحت إيطاليا ماليا بعد تتويجها بلقب يورو 2020؟

العالم - رياضة

ربحت إيطاليا مبلغا وقدره 10 ملايين يورو، بعد تحقيق اللقب، بينما كانت مكافأة منتخب إنجلترا على حصولها على الوصافة مبلغ 7 ملايين يورو.

وحصلت الدول الـ 24 المشاركة في يورو 2020، مكافأة مشتركة بحد أدنى 9.25 مليون يورو، ولم تحصل تركيا ومقدونيا الشمالية على شيء أكثر من هذا المبلغ، بعد خسارتهما في مبارياتهما الثلاث في مرحلة المجموعات.

ومنح الاتحاد الأوروبي الدول المشاركة عن كل انتصار مبلغ مليون يورو، وعن كل تعادل مبلغ 500 ألف يورو، وبعد ذلك تم تقديم مكافآت أخرى في الأدوار الإقصائية.

وحصلت إيطاليا في النهاية على ما مجموعه 34 مليون يورو وإنجلترا على ما مجموعه 29 مليون و750 ألف يورو، إسبانيا على 19 مليون و 250 ألف يورو، بحسب ما نقل موقع صحيفة “Sportune” الفرنسية.