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مسلحو 'الجبهة الشامية' يختطفون عددا من المدنيين بريفي الرقة وحلب

مسلحو 'الجبهة الشامية' يختطفون عددا من المدنيين بريفي الرقة وحلب
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

تواصل الجماعات المسلحة جرائمها ضد الأهالي في ريفي الرقة وحلب الشمالي وأقدم عناصرها على اختطاف عدد من المدنيين وابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن "مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى "الجبهة الشامية" اختطفوا ثلاثة مدنيين من مدينة تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي وقاموا بابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم".

وفي ريف حلب الشمالي أشارت المصادر إلى "قيام مجموعات إرهابية من الجبهة الشامية أيضاً بشن حملة مداهمات ترافقت مع عملية ترويع للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية في ناحية راجو بمنطقة عفرين واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة قبل أن تطالب ذويه بدفع فدية مالية بالعملة الأجنبية".

وافادت "سانا" ان مجموعة من "مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى فرقة الحمزات الإرهابية اقدمت في الاول من الشهر الجاري على اختطاف ستة مدنيين من سكان قريتي كوليان تحتاني وحسن كلكاوي في منطقة عفرين شمال غرب حلب وقامت بابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم".

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مسلحو 'الجبهة الشامية' يختطفون عددا من المدنيين بريفي الرقة وحلب