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جمعية الوفاق: غياب الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين

جمعية الوفاق: غياب الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية "الشيخ حسين الديهي"، أن "الحق السياسي هو أساس المشكلة في البحرين وكل العناوين والموضوعات الأخرى تأتي نتيجة لغياب وتهميش هذا الحق".

العالم - البحرين

وأكد الشيخ الديهي" لذلك لا يمكن للحقوق أن تصان وللظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة أن تكون بدون إنجاز".

وأوضح الديهي أن "التأكيد على تصحيح الوضع الدستوري بما يصون ويحمي مفهوم الحق السياسي هو سبيل الاستقرار المستدام بما يحفظ حقوق كل المكونات في البحرين، بدلا من الحلول الترقيعية التي لا تعدو كونها وسائل التفاف لإعادة تصدير الاستبداد السياسي".

وشدد على أنه "بعد عشر سنوات لا يمكن غض الطرف والسماح بالتلاعب في حقوق الشعب؛ لذلك التأكيد على الحق السياسي لأن العلاج يبدأ من المسببات؛ مصادرة حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات أوصلتنا لهذا الواقع المثقل بالأزمات في البحرين".

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