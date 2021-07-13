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جديد كورونا.. ازدياد احتمال الإصابة بمرض عصبي نادر إذا أخذت هذا اللقاح

جديد كورونا.. ازدياد احتمال الإصابة بمرض عصبي نادر إذا أخذت هذا اللقاح
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

حذرت وكالة الأدوية الأمريكية أامس الإثنين من ”ازدياد خطر“ الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقوا لقاح ”جونسون آند جونسون“ المضاد لكوفيد- 19.

العالم - منوعات

وأوضحت السلطات الصحية الأمريكية، أن مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل نحو 12.5 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة.

وأضافت أنه من بين هؤلاء المرضى المئة، توفي واحد وأدخِل 95 المستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة حالتهم.

ومتلازمة غيلان باريه هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، وهو يبدأ غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفس ثم أعصاب الرأس والرقبة.

ويصيب هذا المرض سنويا ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا التحذير نكسة للقاح ”جونسون آند جونسون“ الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، قبل أن يعلَّق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في نيسان/ أبريل إثر تقارير عن إصابة نساء تلقّين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية.

وخلصت السلطات الصحية في نهاية المطاف إلى أن فوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره.

وواجه لقاح ”جونسون آنذ جونسون“ مشكلة أخرى في الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو إثر حادثة تلوث وقعت في أحد مصانع إنتاجه وأدت إلى إتلاف 15 مليون جرعة منه.

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