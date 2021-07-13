إيران تدين أي تدخل أجنبي في شؤون كوبا الداخلية

العالم - إيران

ونقلت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية عن "خطيب زاده" قوله اليوم الثلاثاء: إن كوبا تقبع لأكثر من 6 عقود إلى عقوبات أميركية واسعة؛ مما أدى إلى تقويض الاقتصاد والوضع المعيشي لهذا البلد، لاسيما في ظل تفشي وباء كورونا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية، أن واشنطن التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في المعضلات الكثيرة التي يمر بها الشعب الكوبي، لكنها ظهرت اليوم في حلة دعم الاحتجاجات الشعبية؛ منتهكة المعايير الدولية الصارخة عبر تدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وصرح خطيب زاده أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعلن انطلاقا من مواقفها المبدئية عن إدانتها واستنكارها للعقوبات اللاقانونية الأميركية الذي يشكل العنصر الرئيس للظروف الاقتصادية العسيرة التي يمر بها الشعب الكوبي، منددة بأي تدخل اجنبي في شؤون هذا البلد، كما تعرب باعتبارها البلد الذي تعرض للحظر اللاقانوني والجائر من جانب الولايات المتحدة عن تضامنها مع الحكومة والشعب الكوبيين؛ مطالبة بوقف فوري للعقوبات الأميركية ضد هذا البلد.