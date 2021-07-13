الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تعليقا على تدخلات واشنطن في الاحتجاجات الأخيرة؛

إيران تدين أي تدخل أجنبي في شؤون كوبا الداخلية

إيران تدين أي تدخل أجنبي في شؤون كوبا الداخلية
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" على تدخلات أميركا وبعض الدول الغربية في الاحتجاجات الأخيرة في كوبا؛ منددا بأي تدخل أجنبي في شؤون هذا البلد، ومطالبا بالوقف الفوري للحظر الأميركي الأحادي ضد سائر البلدان بما فيها كوبا.

العالم - إيران

ونقلت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية عن "خطيب زاده" قوله اليوم الثلاثاء: إن كوبا تقبع لأكثر من 6 عقود إلى عقوبات أميركية واسعة؛ مما أدى إلى تقويض الاقتصاد والوضع المعيشي لهذا البلد، لاسيما في ظل تفشي وباء كورونا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية، أن واشنطن التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في المعضلات الكثيرة التي يمر بها الشعب الكوبي، لكنها ظهرت اليوم في حلة دعم الاحتجاجات الشعبية؛ منتهكة المعايير الدولية الصارخة عبر تدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وصرح خطيب زاده أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعلن انطلاقا من مواقفها المبدئية عن إدانتها واستنكارها للعقوبات اللاقانونية الأميركية الذي يشكل العنصر الرئيس للظروف الاقتصادية العسيرة التي يمر بها الشعب الكوبي، منددة بأي تدخل اجنبي في شؤون هذا البلد، كما تعرب باعتبارها البلد الذي تعرض للحظر اللاقانوني والجائر من جانب الولايات المتحدة عن تضامنها مع الحكومة والشعب الكوبيين؛ مطالبة بوقف فوري للعقوبات الأميركية ضد هذا البلد.

روابط ذات صلة

الرئيس الأرجنتيني يطالب برفع الحصار عن كوبا ويرفض التدخل الخارجي في أمورها

الحرية أم الاستعباد؟.. شعوب تُلاك بين فكي التجويع وكم الافواه

شاهد..كوبا من جديد في قلب عاصفة التدخلات الاميركية

انصار حكومة كوبا ينزلون الى الشوارع استجابة لدعوة الرئيس دياز كانيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ذي قار.. فاجعة بحجم العراق

العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي غزة

بدء مفاوضات السلام مع طالبان.. وفد أفغاني يتوجه إلى الدوحة الجمعة المقبل

"الدفاع التونسية" تدعو خريجي التخصصات الطبية إلى التجنيد والمشاركة في مكافحة كورونا

السفير خضور: الإجراءات القسرية تعرقل جهود سوريا للنهوض بالقطاع التنموي والصناعي

بالصور.. مظاهرات لمحاسبة المتسببين بحريق مستشفى الناصرية