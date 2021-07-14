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هاشتاغ.. حكم باسم عوض الله في قضية "الفتنة" + فيديو

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

عمان (العالم) 2021.07.14 – أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية "الفتنة".

العالم الأردن

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.. وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".

محمد بوزيه: باسم عوض الله سرق الأردن ونهب خيراتها ونزل فيها ضرايب ومشاريع واستثمارات وهميه وعمل انقلاب، بصراحه يستحق الإعدام وقليل عليه 15 سنة لازم ينرجم حتى الموت وهذا أقل واجب فيه.. إن شاء الله الشباب في السجن يكملوا عليه الآن.

سوزان: و حسب القضاء الأردني بالتاريخ تم الحكم من قبل بخمس عشرة سنة و البعض بالإعدام أو النفي بسبب انقلاب على الحكم، بنظري ما في ظلم لليوم.. أنا بتمنى يتحاكم على سرقة مقدرات البلد كمان.. مش بس الانقلاب.

عبد الإله المعلا: قيادة الائتلاف الأردني للتغيير في واشنطن تواصلت مع عائلة د.باسم عوض الله في فرجينيا - أميركا وهناك احتمالية مشاركتهم بالاعتصام أمام البيت الأبيض و رفضهم لقرار محكمة أمن الدوله سجن ابنهم د.باسم عوض خمسة عشر عام بتهمة مسرحية الانقلاب وعدم محاكمة الأمير حمزه كقائد للانقلاب.

تركي الشلهوب: هذا حال باسم عوض الله المُسمى "دحلان ابن سلمان" من مستشار لابن سلمان إلى سجين لمدة خمسة عشر عاما!

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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