هاشتاغ #بويكوت_مبس ومحمد بن سلمان + فيديو

العالم - السعودية

وتداول رواد تويتر السعوديون جرائم ولي العهد الطائش داخل المملكة وخارجها، وفساد حكمه وإهداره لمليارات المملكة، والإدانات الدولية المتكررة لفترة حكمه.

مستغرب: عبر السنين التي مضت هيأ #ابن_سعود جلاوزة وغدارين وزارة الداخلية منذ احتلاله لأرضنا في التنكيل بأبناء هذا الشعب مروراً بوالدهم الصهيوني عبد العزيز حتى وصلنا إلى أسوا عصر في تاريخ الدولة عهد سلمان.

ضابط مخابرات: محمد_بن_سلمان: أنا أمام شعب عظيم وجبار. ها أنت قلتها بلسانك والله إنك سوف تشاهد في #احتجاج_يوم_عرفة شعبا عظيما كثيفا يحق الحق ويبطل الباطل وشعبا جبارا سيجبركم على السقوط ولن يرضى بما دون النجوم.

توحيد الأمة الإسلامية: في عهد ولي العهد #مبس عرف العالم أجمع حقيقة أنها ليست دولة بل عصابة مارقة تحكم شعب وعلى العالم التخلص من هذا النظام المجرم المفسد في الأرض الذي أهلك الحرث والنسل وبدل شريعة الله تعالى.

الشمالي: لابد من إزالة هذا النظام الفاسق له تسعين سنة وهم في نهب ثرواتنا وتفقير الشعب ونشر الفساد.

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