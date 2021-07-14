معركة البيضاء أثبتت ضعف عدوان اليمن في الميدان + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال الجفري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية: إن البيضاء محافظة كبيرة وكلها تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية ولم تكن سوى مديرية الصومعة وزاهر تحت سيطرة العدوان السعودي، وفي الحسابات العسكرية لا تعادل واحد على مليون.

وشدد الجفري على أن: معركة البيضاء وفي عملية الانتصار المبين التي انتهت خلال 72 ساعة الجيش واليمني واللجان الشعبية حسمت الأمر فيها وهناك مشاهد ومقاطع فيديو سيتم عرضها من خلال الإعلام الحربي تم فيها قتل المئات واغتنام عدد كبير من الأسلحة وتم استعادة السيطرة على كل المناطق والوصول إلى منطقة الحبك التي هي عبارة عن سلسلة جبلية تطل على منطقة يافع.

وأضاف اللواء حسن الجفري أن هذا الانتصار هو دليل على قدرة الجيش اليمني واللجان الشعبة في الميدان.

وقال إن: السعودية والإمارات هي أدوات أميركية رخيصة من أجل تحقيق المشروع الأميركي في المنطقة ولا يملكون الخيار باتخاذ أي قرار إلا بأمر من أميركا.

وبين الجفري أن الامارات والسعودية لا يتقاتلون فيما بينهم بل يتقاتلون في الداخل اليمني في إطار المصالح والمطامع الاقتصادية ومن أجل تدمير اليمن كما دمروا من قبل سوريا وليبيا والعراق تحت الكثير من المسميات التي لم تعد تنطلي على أحد.

وفي جانب آخر أكد الجفري أن: عمان تلعب دور الوسيط في المنطقة وهي دولة جارة ولم تعتدي على أي دولة عبر الزمن وما زالت تسعى من أجل إنهاء الحرب والعدوان على اليمن لأن استقرار المنطقة من استقرار اليمن.