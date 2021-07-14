قادة أفغان كبار سيتوجهون إلى الدوحة لإجراء محادثات مع طالبان + فيديو

العالم - أفغانستان

الوضع في أفغانستان يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فبينما تواصل حركة طالبان هجومها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد ينتظر أن يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من كبار الساسة في أفغانستان على رأسهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى الوطني عبد الله عبد الله صوب العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع الحركة على أمل تسريع وتيرة محادثات السلام.

ومن المتوقع أن يناقش الوفد الأفغاني البارز مع طالبان وقفا لإطلاق النار في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في مختلف أنحاء البلاد.

وجاءت أنباء زيارة الوفد للدوحة بعد ساعات من تحذير طالبان من عواقب خطط للإبقاء على بعض القوات التركية في أفغانستان لإدارة وحراسة مطار كابول بعد سحب القوات الأجنبية.

ولم يتضح بعد إن كانت قضية مطار كابول ستناقش بين طالبان والوفد الأفغاني البارز.

وقالت طالبان إذا لم يبادر المسؤولون الأتراك بإعادة النظر في قرارهم وواصلوا احتلال البلاد ستتخذ الإمارة الإسلامية موقفا ضدهم.

هذا وقد دفع الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان السفارة الفرنسية في كابول إلى حث الرعايا الفرنسيين على مغادرة أفغانستان على متن رحلة جوية مجانية يوم السبت القادم.

وحذرت السفارة الفرنسية رعاياها في بيان نشره موقع السفارة على الإنترنت أنها لن تكون قادرة على ضمان رحيل امن لمن ينوي البقاء في أفغانستان بعد 17 من يوليو كما أنه لا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية بعد هذا التاريخ.

وفي آخر تطور ميداني لافت للنظر لطالبان سيطرت الحركة على معبر سبين بولدوك-شامان الحدودي ما بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية.

وفي محاولة بريطانية لإعطاء نوع من الشرعية لحركة طالبان التي تصول وتجول في أفغانستان قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بريطانيا ستعمل مع الحركة في حال مشاركتها في الحكومة الأفغانية محذرا أن بريطانيا ستعيد النظر في أي علاقة معها "إن هي تصرفت بشكل يتعارض بقوة مع حقوق الإنسان".

ومهما كانت ردود الأفعال الدولية تجاه حركة طالبان إيجابية أم غير إيجابية فمن الواضح أن الحركة تواصل تحركها للسيطرة الكاملة على أفغانستان بكل ما لديها من قوة.

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