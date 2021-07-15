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الجيش الايراني يساهم بامكانياته الطبية بصورة فاعلة في مكافحة كورونا

الجيش الايراني يساهم بامكانياته الطبية بصورة فاعلة في مكافحة كورونا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري بان هذه القوة تساهم بامكانياتها الطبية بصورة فاعلة في مكافحة فيروس كورونا منذ بداية تفشيه في البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في تصريح له الاربعاء في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران: ان القوة البرية ومنذ الايام الاولى لتفشي فيروس كورونا في البلاد ساهمت في مكافحة المرض من خلال 28 مستشفى تخصصيا وكوادرها الطبية البالغة 12 الفا اضافة الى مركز نقاهة يضم 3 الاف سرير بطهران و12 مركز نقاهة في مختلف محافظات البلاد و 2000 سرير.

وتم برعاية قائد القوة البرية للجيش الايراني في مدينة زاهدان يوم امس تدشين مستشفى يضم 60 سريرا لمعالجة مرضى كورونا.

كما تم خلال مراسم اخرى برعاية مسؤول الشؤون الصحية للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية تدشين مستشفى متنقل تخصصي للدفاع البيئي يضم 144 سريرا لمكافحة فيروس كورونا.

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الجيش الايراني يساهم بامكانياته الطبية بصورة فاعلة في مكافحة كورونا

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