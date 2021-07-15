بطل موقعة نهائي "يورو 2020" ينضم إلى باريس سان جيرمان

العالم-رياضة

وقال باريس سان جيرمان إنه تعاقد مع حارس إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، لمدة خمس سنوات في انتقال مجاني بعد مغادرته ميلان الإيطالي، وفقا لما نشره النادي الباريسي عبر حسابه على موقع "تويتر".

وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بعد قيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا، خاصة بعد تصدياته المتميزة في ركلات الترجيح في نهائي البطولة.

كما أن الحارس الشاب، ساعد ميلان في احتلال المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

وخلال 6 مواسم في الدوري الإيطالي خاض الحارس 22 عاما، 215 مباراة بالدوري وكان أصغر حارس يمثل منتخب إيطاليا عبر تاريخه حين لعب ضد فرنسا وهو يبلغ 17 عاما و189 يوما في سبتمبر/أيلول 2016.

وقال دوناروما: "أنا سعيد بأن أشكل جزءا من هذا النادي العملاق وأشعر بأنني مستعد لخوض تحد جديد ومواصلة التطور هنا في باريس، وأريد تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتصارات وجلب السعادة للجماهير".

وفي وقت سابق اليوم نشر دوناروما رسالة عاطفية عبر تطبيق "إنستغرام"، لجماهير ميلان.

وقال: "كل مشجع لميلان قابلته منذ اليوم الأول وحتى الأخير سيكون في قلبي دائما، وجزءا أساسيا في رحلتي بالحياة جعلني أصل لما أنا فيه اليوم".

وأضاف: "أتمنى كل النجاح لميلان، وأقول هذا من أعماق قلبي، فقد وصلت إلى ميلان وكنت أصغر من مجرد صبي. كنت أبلغ الثامنة حين ارتديت قميصه بفخر، وحققت أهدافا شخصية مهمة بقميصه مثل خوض أول مباراة في دوري الدرجة الأولى في سن 16 وعشت سنوات مذهلة لن أنساها أبدا".

​ويتعامل باريس سان جيرمان بنشاط في فترة الانتقالات الحالية، وتعاقد بالفعل مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس في انتقال مجاني من ريال مدريد، كما ضم الظهير أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

وقال ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لسان جيرمان: "نحن سعداء بالترحيب بجيانلويجي دوناروما في باريس سان جيرمان".

وتابع الخليفي: "أعرف أن جيانلويجي سيلقى استقبالا حارا في باريس من الجميع في النادي، ومنهم الزملاء بالفريق وطاقمنا وكل المشجعين".