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شاهد .. هكذا تستهدف السعودية قيمة الريال اليمني

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وكيل وزارة المالية اليمنية احمد حجر أن قوى العدوان حاولت منذ فترة طويلة لتصل قيمة العملة المحلية الى اقل من قيمة الحبر الذي كتبت به حسب ما صرح به السفير الأمريكي في محادثات الكويت.

العالم - خاص العالم

وأضاف حجر خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم بسبب اعتماد الإقتصاد القومي على الدعم الخارجي بشكل كبير جدا في توفير السلع الاساسية وبسبب سيطرة حكومة هادي على الجزء الاكبر من النقد الاجنبي والصادرات والمساعدات الخارجية فوجدت شحة كبيرة في النقد الاجنبي.

وتابع حجر بأن السياسة المتعبة من قبل مرتزقة تحالف العدوان تؤدي الى ارتفاع الاسعار وحدوث كوارث في مستويات الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الخدمات.

وحول قيام السعودية بطباعة 5 تريليون من العملة المحلية قال حجر بأن هذا الأمر له هدفين رئيسين، الهدف الاول لكي يخفف الدعم الذي يوفره الحلفاء وبالتالي تغذية تلك النفقات بالعملة المحلية ولتحقيق الهدف الثاني يقوم هؤلاء بشراء الدولار المتاح في السوق بأي سعر ممكن وتهريبه الى الخارج.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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