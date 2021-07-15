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بانوراما .. التيار الصدري يقاطع الانتخابات والعلاقات التركية - الإسرائيلية

بانوراما .. التيار الصدري يقاطع الانتخابات والعلاقات التركية - الإسرائيلية
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اعلان زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والعلاقات التركية - الإسرائيلية.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الاول أعلن زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وقال الصدر إنه سيسحب دعمه من كل من يدعي الانتماء للتيار الصدري في الحكومة العراقية الحالية والمقبلة؛ واعتبر ان ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب واحراقه.


في ملف بانوراما الثاني كشفت الرئاسة التركية عن اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الكيان الصهيوني الجديد إسحاق هرتسوغ هنأه فيه على توليه منصبه. وقال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن أنقرة وتل ابيب اتفقتا على العمل من أجل تحسين علاقتهما المتوترة. فيما يرى مراقبون بان العلاقات التركية الاسرائيلية لم تتوقف ابدا رغم ما نقل بالاعلام عن توترها سابقا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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