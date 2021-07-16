شاهد: غضب رواد التواصل من انهيار الريال اليمني

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واثار انهيار الريال اليمني غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن حيث كتب، نايف الشعوري معلقاً: "وصل سعر صرف الالف الدولار إلى مليون ريال يمني في سابقه خطيره لم تشهدها اليمن من قبل إلا في عهد حكومة الخائن والعميل معين مخبازه".

وعلقت مادلين باشماخ كاتبة: "حكومة رواتبها بالدولار و السعودي و بلد تحول الي سوق سوداء وتحالف يعبث كما يشاء".

وجاء في حساب نجم يمن: "لا يجوز لنا السكوت على ما يحدث من تدهور للعملة وما سيترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والأساسية لذا لابد لنا من التحرك وقول كلمة الحق وان نقف الى جانب السواد الاعظم من الغالبية المسحوقة من المواطنين البسطاء".

وغرد عيسى المقري كاتباً: "أنقذوا الريال اليمني عبر تشغيل الموانئ و طرد جحافل المستعمر الإماراتي من الجزر و المناطق الحيوية في اليمن".