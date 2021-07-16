الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: غضب رواد التواصل من انهيار الريال اليمني

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصدر وسم "انقذوا_الريال_اليمني " قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في اليمن تنديداً بالانهيار التاريخي للعملة الوطنية والتراجع الخطير في سعرها مؤخرا أمام العملات الأجنبية، والذي تخطى حاجز الألف ريال للدولار الواحد، وذلك في مناطق التي يحكمها مرتزقة العدوان السعودي.

العالم - هاشتاغ

واثار انهيار الريال اليمني غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن حيث كتب، نايف الشعوري معلقاً: "وصل سعر صرف الالف الدولار إلى مليون ريال يمني في سابقه خطيره لم تشهدها اليمن من قبل إلا في عهد حكومة الخائن والعميل معين مخبازه".

وعلقت مادلين باشماخ كاتبة: "حكومة رواتبها بالدولار و السعودي و بلد تحول الي سوق سوداء وتحالف يعبث كما يشاء".

وجاء في حساب نجم يمن: "لا يجوز لنا السكوت على ما يحدث من تدهور للعملة وما سيترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والأساسية لذا لابد لنا من التحرك وقول كلمة الحق وان نقف الى جانب السواد الاعظم من الغالبية المسحوقة من المواطنين البسطاء".

وغرد عيسى المقري كاتباً: "أنقذوا الريال اليمني عبر تشغيل الموانئ و طرد جحافل المستعمر الإماراتي من الجزر و المناطق الحيوية في اليمن".

روابط ذات صلة

غوتيريش يختار دبلوماسياً سويدياً مبعوثاً جديداً إلى اليمن

بالفيديو.. تفعيل الجماعات التكفيرية مخطط أمريكي يستهدف اليمن

اليمن وارادة الانتصار الحاسم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال الإسرائيلي يزيل أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

1548 حالة وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

اللجنة العليا في سلطنة عمان تحث على الالتزام بقرارات الإغلاق خلال عيد الأضحى

قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء

شاهد: غضب رواد التواصل من انهيار الريال اليمني

قتلى وفقدان المئات خلال فيضانات في المانيا