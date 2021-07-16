السعودية توقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام

العالم - السعودية

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وأكد محمد البسامى قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

وتستعد وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتكثيف جهودها من خلال الإدارات العامة التابعة لها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وبحزمة من البرامج في مختلف المجالات التوجيهية والإرشادية.

وقال محمد البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، في تصريحات صحفية الخميس إن 60 ألف حاج يؤدون شعيرة الحج لهذا العام وفق خطة محددة تشهد تنظيما دقيقا لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن كل المشاركين في حج هذا العام محصنون بلقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الرياض كل عام مزيدا من القيود على فريضة الحج والصلاة في الحرم المكي بحجة كورونا تنظم هيئة الترفيه السعودية بإقامة الحفلات الغنائية المختلطة ودون قيود لمنع الازدحام او الاختلاط بين الجنسين.