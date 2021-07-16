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رونالدو حسم قراره بشأن مستقبله مع يوفنتوس

رونالدو حسم قراره بشأن مستقبله مع يوفنتوس
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسم قراره بشأن مستقبله مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

العالم - رياضة

ووفق صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، فإن رونالدو أبلغ إدارة ناديه يوفنتوس بقراره النهائي حول مستقبله.

وأضاف المصدر ذاته أن النجم البرتغالي لم يترك أي مجال للشكوك في رسالته إلى إدارة نادي "السيدة العجوز" والتي أكد من خلالها أنه باق مع الفريق للموسم القادم وسيعود إلى التدريبات يوم 25 تموز/ يوليو لبدء فترة الإعداد.

وأوضحت الصحيفة أن ما قاله نائب رئيس النادي نجم وسطه السابق التشيكي بافل ندفيد الأربعاء الماضي خلال الكشف عن برنامج الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 حول استمرار رونالدو مع اليوفي كان بمثابة توقع حقيقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يضغط على يوفنتوس، من أجل تمديد عقد رونالدو مع النادي لمدة عام واحد، لكن المحادثات بين الطرفين بشأن تمديد عقد النجم البرتغالي لم تبدأ حتى الآن.

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع النادي الإيطالي ينتهي في صيف 2022، وحامت الشكوك حول مستقبل أفضل هداف في كأس أوروبا كما ارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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