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تشاهدون الليلة في بانوراما..

أزمة سد النهضة وتواصل السجالات...افغانستان والمعارك بين طالبان والقوات الحكومية

أزمة سد النهضة وتواصل السجالات...افغانستان والمعارك بين طالبان والقوات الحكومية
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة.

العالم - بانوراما

فيما أشارت اثيوبيا الى انها تتعرض لمضايقات عدة وقد تتخذ اجراءات شاملة بشأنها، ومن جانبه اكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: المعارك الدائرة بين طالبان والقوات الحكومية على مشارف مدينة شبرغان شمال افغانستان التي تعد معقل الزعيم الافغاني"عبدالرشيد دوستم" والقريبة من مدينة مزار شريف.

الى ذلك اعلنت الحكومة الافغانية استعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان لكن جماعة طالبان نفت ذلك مؤكدة استمرار المعارك في المعبر والمناطق القريبة منه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. أزمة سد النهضة وتواصل السجالات...افغانستان والمعارك بين طالبان والقوات الحكومية

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