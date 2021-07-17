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هدوء في منطقة جبل محسن شمال لبنان و انتشار كثيف للجيش 

هدوء في منطقة جبل محسن شمال لبنان و انتشار كثيف للجيش 
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

بعد مواجهات عنيفة بين المحتجين على تردي الاوضاع المعيشية و عناصر من الجيش اللبناني يسود  اليوم السبت هدوء في منطقة جبل محسن مدينة طرابلس  شمال لبنان.

العالم_لبنان

وافادت الوكالة الوطنين للاعلام أن الهدوء التام عاد ‏إلى منطقة جبل محسن، وعادت حركة السير الى طبيعتها، وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش في مختلف شوارع المدينة، بعد مواجهات عنيفة بين المحتجين من أبناء المنطقة على تردي الأوضاع المعيشية وفقدان مادتي البنزين والمازوت وعناصر الجيش، على خلفية قطع طريق سكة الحديد التي تربط الجبل بالقبة والتبانة والبداوي.
وكان الجيش استقدم ليلا تعزيزات عسكرية، وعملت عناصره على ضبط الوضع وإعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى الجبل بعد انسحاب المحتجين.
وأكدت فاعليات المنطقة، أن وزارة الطاقة تجاوبت بمساعدة الجيش مع مطالب الأهالي، وعملت على تأمين مادة المازوت إلى أصحاب المولدات لإعادة التيار إلى المنطقة.

وجرح في مواجهات أمس عدد من المحتجين و عدد أخر من عناصر الجيش نتيجة القاء قنبلة يدوية من قبل المحتجين.

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