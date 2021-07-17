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كربلاء تضع خطة طوارئ ليوم عرفة وأيام عيد الأضحى

كربلاء تضع خطة طوارئ ليوم عرفة وأيام عيد الأضحى
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، وضع خطة طوارئ خاصة ليوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

العالم - العراق

وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة، الدكتور صباح الموسوي في بيان بحسب للسومرية نيوز، إن "الدائرة وضعت خطة طوارئ خاصة سيتم تطبيقها خلال يوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المُبارك، لتقديم أفضل ما يُمكن من الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة".

وأضاف الموسوي، إن "الخطة تضمنت تهيئة ( 54 ) عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية، ونشرها قرب دور العبادة والمُستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة".

وبين الموسوي ان "تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترزاية المتعلقة بجائحة كُورونا وبقية الأمراض الإنتقالية، ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة"، داعياً في الوقت عينه المواطنين وزائري المحافظة الى "التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية، والتطعيم باللقاحات المُضادة لفيروس كُورونا لتجَنب الإصابة بالفيروس الوبائي".

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