الأردن: دعوات اقتحام الأقصى غدًا إعلان سافر لحرب دينية

العالم- الأردن



وأضاف كنعان، أن "جماعات الهيكل" المزعوم والتي يزيد عددها عن 80 منظمة صهيونية متطرفة تنشط في الدعوة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمى زيفًا "ذكرى خراب الهيكل".



وأوضح أن ذلك يحدث أمام مرأى العالم ومنظماته الشرعية وأمام العالم الديمقراطي الذي ينادي إلى حرية العبادة والمعتقد في مناخ سلمي لا يسمح به في التعدي على مقدسات الآخرين وأماكن عبادتهم.



وتابع أن اللجنة، وهي ترصد أخبار وواقع مدينة القدس، تتابع بقلق كبير الدعوات الإسرائيلية الاستيطانية الاستفزازية لاقتحام الأقصى بحجة إقامة الأعياد التي خرجت عن مضمونها الإنساني والروحي الحقيقي والذي يفترض به أن يدعو للسلام والرحمة.



وأشار إلى أن اللجنة تكرر دعوتها للعالم ومنظماته بسرعة التحرك في أداء واجبها القانوني والأخلاقي والعمل على إنهاء الاحتلال فورًا، ومحاسبة "إسرائيل" ومعاقبتها لرفضها تطبيق الشرعية والإرادة الدولية المطالبة بالسلام.



وحذرت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي من السماح للمستوطنين ومنظماتهم المتطرفة من اقتحام الأقصى، لأنه سيزيد من ثورة الغضب، وسيدفع أهلنا المرابطين في القدس وفلسطين إلى الوقوف للدفاع عن هويتهم ومقدساتهم لمنع هذا الاقتحام الوحشي على قدسنا وأقصانا ومقدساتنا.

هذا وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم: إن ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية حول عن اشتراك المستوطنين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتْل 11 مواطنًا من أبناء الضفة الغربية في مايو دليل على انخراط كل مكونات "المجتمع الصهيوني" في العدوان على شعب فلسطين.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن "هؤلاء المستوطنين بالإضافة إلى سرقتهم الأرض الفلسطينية فهم رأس حربة المشروع الصهيوني يجب محاربتهم وطردهم عن كامل أرض فلسطين".