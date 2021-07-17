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محکمة مصرية تقرر تأجيل محاكمة صهر حسني مبارك وآخرين في قضية فساد

محکمة مصرية تقرر تأجيل محاكمة صهر حسني مبارك وآخرين في قضية فساد
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة ثلاثة مسؤولين في شركة كبيرة بتهم الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين إداريا.

العالم-مصر

المتهمون الثلاثة هم محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" الأسبق "هارب" وهو صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي "هارب" وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" الأسبق "هارب".

وتبين من التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

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