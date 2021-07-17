ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 84

العالم- فلسطين المحتلة

الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أوضح أن عدد من الأسرى انضموا خلال الأيام الماضية إلى قائمة عمداء الأسرى وهم الأسير المقدسي محمد محمود حماد (الصالحي) وهو معتقل منذ 27/6/2001، من قلنديا شمالي القدس، ومحكوم بالسجن الفعلي 23 عاما.



والأسير أحمد مصطفى شاهين، 42 عاماً من القدس، وهو معتقل منذ 2/7/2001 ، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.



والأسير جهاد جودت جرار من قرية الهاشمية جنوب غرب جنين، وهو معتقل منذ 10/7/2001 ، وحكم عليه بالسجن 24 عاماً، وأمضى سنوات في العزل، وحرم لفترات طويلة من زيارة عائلته.



وكذلك الأسير مصباح خليل حلس من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكان اعتقل بتاريخ 17/7/2001، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، وكانت أجريت عملية جراحية في الظهر بمستشفى سجن الرملة عام 2013، بعد مماطلة لسنوات، وتوفيت والدته عام 2019.



وأشار الأشقر أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً أقدمهم الأسيران "كريم وماهر يونس" وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما هناك (34) أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً).



وأضاف أن من بين عمداء الأسرى، (25) أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنهم.



وطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء أكثر على هذه الشريحة من الأسرى التي أفنت عمرها خلف القضبان من أجل حرية شعبها وكرامته، كما طالب الجميع بالعمل الجاد والحقيقي من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى القدامى، ويكفيهم ما أمضوا في السجون من أعمارهم.