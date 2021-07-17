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الكشف عن خطوة هامة لأمراء سعوديين لمواجهة بطش ابن سلمان

الكشف عن خطوة هامة لأمراء سعوديين لمواجهة بطش ابن سلمان
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف الصحفي الأمريكي زيد بنيامين عن خطوة هامة قام بها أمراء من آل سعود لمواجهة بطش ابن سلمان بالأمراء المحتجزين.

العالم-السعودية

وقال بنيامين في تغريدة على حسابه بتويتر أن عدداً من امراء ال سعود الذين اعتقلوا بعد تولي الملك سلمان الحكم تعاقدوا مع مجموعة ضغط اميركية تدعى ميركوري للعلاقات العامة للضغط على الحكومات الاميركية والبريطانية والاتحاد الاوربي لمعرفة مصير عدد من افراد العائلة المالكة السعودية ومن بينهم محمد بن نايف واحمد بن عبد العزيز.

وأورد بنيامين مجموعة من الوثائق المروّسة بتاريخ 15 يوليو الجاري والتي تؤيد ادعاءه.

وأضاف أن مجموعة ميركوري للعلاقات العامة اجرت اتصالات باعضاء في الكونغرس للمطالبة للضغط على الحكومة السعودية لمعرفة ان كان الامراء المعتقلون احياء وتقديم لائحة اتهام واضحة تبين اسباب سجنهم واطلاق سراح من لم يتهم منهم ورفع التجميد عن اصولهم المالية.

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الكشف عن خطوة هامة لأمراء سعوديين لمواجهة بطش ابن سلمان

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