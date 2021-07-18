العراق والامارات ثاني وثالث مستوردي السلع الايرانية في الربيع

العالم - ایران

وأوضح " حميد زاد بوم" في بيان نُشر اليوم الاحد، أن الصين تصدرت القائمة بـ 3.144 مليار دولار وبنسبة استحواذ 29 بالمئة تلاها العراق 2.343 مليار دولار ونسبة 22 بالمئة والامارات 1.275 مليار دولار و12 بالمئة فضلا عن تركيا 594 مليون دولار و6 بالمئة وافغانستان 569 مليون دولار و5 بالمئة.



وأشار أن حجم اجمالي حجم صادرات ايران في الشهور الثلاثة لامست 10.688 مليار دولار بنمو كمّي 38 بالمئة وسعري 69 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

ونوه الى أن الصادرات لـ 15 بلدا مجاورا لايران بلغت 18,294 طن بقيمة 5.597 مليار دولار بنمو سعري 44 بالمئة وسعري 51.5 بالمئة على اساس سنوي.

وفي السياق أكدت المنظمة أن اجمالي تجارة ايران غير النفطية في فصل الربيع بلغت 38.379 مليون طن بقيمة 20.902 مليار دولار.