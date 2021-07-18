طلال ناجي أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

العالم - فلسطين

وأشارت الجبهة الى أنه وخلال إجتماعها الإستثنائي الذي عقدته اللجنة المركزية للجبهة تحت إسم القائد التاريخي أحمد جبريل وفي ظل أجواء ديمقراطية جرت عملية إنتخاب الدكتور طلال ناجي أميناً عاماً للجبهة بإجماع الحاضرين كافة ، ونوهت الى أن اللجنة انتخبت خالد جبريل أميناً عاماً مساعداً، كما انتخب عدد من الرفاق كأعضاء مرشحين في المكتب السياسي .

وتطرق البيان الى المسيرة النضالية للراحل أحمد جبريل ودوره في الضربات القاصمة التي وجهها للكيان الصهيوني، وقال: تم التأكيد على المضي في النهج الذي كرسه القائد المجاهد الكبير أحمد جبريل وصولا إلى تحرير فلسطين والوفاء لمسيرة التضحيات والشهداء التي قادها على مدار ستة عقود وأكثر.