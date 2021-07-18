الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان" تؤكد على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح السجناء

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

صرح المدعي العام لحركة "طالبان" الأفغانية، جلال الدين شينواري، اليوم الأحد، بأنه إذا لم توافق الحكومة الأفغانية على إطلاق سراح 7 ألاف سجين وشطبهم من القوائم، فسيكون من الصعب وقف إطلاق النار.

العالم - افغانستان

وقال شينواري لـ"سبوتنيك": "تواصلت محادثات طالبان مع الحكومة لليوم الثاني. وبحلول نهاية اليوم، ينبغي نشر بيان مشترك، وتناقش الأطراف بما في ذلك وقف إطلاق النار. لكن شرط طالبان هو إطلاق سراح 7 آلاف سجين وشطبهم من القوائم. بالأمس، رفض نائب وزير السلام الأفغاني فرصة إطلاق سراح 7 آلاف سجين في تالين. وإذا لم يتم ذلك فأنا أشك في إمكانية وقف إطلاق النار".

وأضاف المدعي العام الأفغاني لحركة "طالبان": "كل المبادرات بدون استثناء تساعد في التقدم نحو تسوية سلمية، لكن الأهم بين هذه اللقاءات هو لقاء الدوحة وآمل أن يؤدي إلى نتائج".

وتابع شينواري: "إذا لم يتم الإفراج عن سبعة آلاف من طالبان ولم تُحذف أسماء القادة من قوائم عقوبات الأمم المتحدة، فلن تكلل المفاوضات بالنجاح. لن يكون هناك أمل في وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر. طالبان قالت إنها مستعدة لدعم وقف إطلاق نار طويل الأمد إذا تم الوفاء بشروطها. أعتقد أن طالبان يمكن أن توافق على هدنة لمدة ثلاثة أيام تكريما للعطلة عيد الأضحى المبارك".

هذا وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بين وفدي الحكومة برئاسة رئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، وحركة "طالبان" المتطرفة برئاسة الملا عبد الغني برادار، في وقت تتجه أنظار العالم إلى أفغانستان التي تواصل الحركة السيطرة على مناطق واسعة منها بالتزامن مع إنهاء إحتلال القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

روابط ذات صلة

زعيم حركة طالبان يؤيد 'تسوية سياسية' للنزاع في أفغانستان

افغانستان.. القوات الحكومية استعادت عدة مناطق من "طالبان"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة السعودي يعلن موعد خفض إنتاج النفط

"طالبان" تؤكد على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح السجناء

الخارجية الروسية: الغرب استخدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية وروسيا بخبث

لبنان:طقس حارّ ورطب في اليومين المقبلين وينذر بالحرائق 

لبنان: وزارة الصحة تعلن عن إجراءات لمعالجة أزمة الدواء

تايلاند.. الشرطة تفرق محتجين على الحكومة بالغاز المسيل للدموع