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القوات الأمريكية تواصل سرقة القمح والنفط السوري

القوات الأمريكية تواصل سرقة القمح والنفط السوري
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

تستمر القوات الأمريكية بسرقة خيرات الجزيرة السورية وثرواتها حيث أخرجت 40 شاحنة وصهريجاً محملة بالقمح والنفط إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الحسكة.

العالم - سوريا

ونقلت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف منطقة اليعربية بالحسكة لمراسلة سانا قولها إن “رتلاً مؤلفاً من 40 شاحنة وصهريج نفط خرج من قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير واتجه إلى معبر الوليد غير الشرعي ومنه إلى شمال العراق”.

وبينت المصادر أن إحدى الشاحنات كانت تقل جرافة للقوات الأمريكية تستخدمها في إقامة التحصينات الهندسية حول قواعدها وإقامة السواتر الترابية عبر تجريف الأراضي الزراعية العائدة للأهالي في مناطق انتشارها.

وأخرجت القوات أمس الأول 70 شاحنة وصهريجاً عبر المعبر ذاته.

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