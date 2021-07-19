الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١
٠٨:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بريطانيا تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا

بريطانيا تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

قررت الحكومة البريطانية عدم تلقيح معظم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد- 19، حتى تتوفر المزيد من البيانات حول اللقاحات المتاحة.

العالم - أوروبا

وقالت الحكومة البريطانية إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والذين يعانون إعاقات عصبية شديدة ومتلازمة داون وكبت المناعة وإعاقات التعلم المتعددة أو الشديدة، وكذلك أولئك الذين هم على اتصال منزلي مع الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، سيكونون مؤهلين للتلقيح.

وجاء قرار تأجيل إعطاء الجرعات لمعظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بناء على توصية لجنة استشارية من الخبراء.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن الفوائد الصحية للتطعيم الشامل لا تفوق المخاطر التي يتعرض لها معظم الشباب، الذين يعانون عادة من أعراض خفيفة فقط من الفيروس.

وفي السياق، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، "نصيحة اليوم لا توصي بتلقيح من هم دون 18 عاما دون ظروف صحية كامنة في الوقت الحالي... لكن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ستواصل مراجعة البيانات الجديدة، والنظر فيما إذا كان ينبغي التوصية بتطعيم الأطفال دون سن 18 عاما دون وجود ظروف صحية أساسية في تاريخ مستقبلي".

تضع هذه الخطوة المملكة المتحدة على خلاف مع فرنسا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى التي قررت تطعيم المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

روابط ذات صلة

فرنسا.. احتراق مركز تطعيم ضد فيروس كورونا 

اعتقال متهمين باستخدام لقاحات وهمية في الهند

موسكو تبدأ حملة إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا

شاهد .. مسؤول ايراني: سنصدر لقاح بركت الى الدول التي تحتاجه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل وإصابة مدنيين بقصف إرهابي على ريف حماة السورية

بريطانيا تقرر عدم تطعيم اليافعين ضد كورونا

بالفيديو.. تفاصيل الإنفجار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

عقب انفجار مدينة الصدر.. الكاظمي يوقف مسؤولا أمنيا ويفتح تحقيقا

الأردن: بيان من الحكومة بشأن اسعار المحروقات والبنزين