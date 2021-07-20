شاهد .. تاريخ السعودية في منع الناس من فريضة الحج قبل جائحة كورونا

العالم - خاص بالعالم

واوضح البحيصي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية ان النظام السعودي اخترع من المقولات المذهبية ما يمزق ويشتت الامة الاسلامية وصنع ادوات تكفيرية وتفريقية منذ ان تأسس في قرن 19 ومنذ اول دولة له قامت على تشتيت المسلمين ومازال مستمر بهذه السياسة.

ونوه البحيصي الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تمنع بها السعودية الحجاج من اداء فريضة الحج، لانها منعت الحجاج الايرانيين والحجاج اليمنيين والحجاج السوريين قبل ان تأتي جائحة كورونا، موضحا ان الحجاج السوريين منذ سنة 2011 منعوا من اداء فريضة الحج.

وبين البحيصي انه واضح كوضوح الشمس بان السعودية ليست حريصة على سلامة المسلمين حتى تمنعهم من اداء فريضة الحج حرصا على سلامتهم من الوباء، لانها ان كانت حريصة على المسلمين لما فجرت وقتلت وشتتهم ولا هاجمت ومزقت دول المسلمين والمسألة سياسية كما اشار قائد الثورة الاسلامية.

وشدد البحيصي على ان حان الوقت لرفع الصوت على أنه كفى تلاعب في فرضية الحج وكفى تلاعب بالحرم الامن الذي لم يعد امناً، متسائلا عندما نرى مكة اليوم وقلة الحجيج فيها هل هذه هي مكة الذي ارادها الله ان يقصدها المسلمين من كل مكان وصوب وهل هذا هو الحج الذي اراده الله للمسلمين؟

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