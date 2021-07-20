بعد تفجير مدينة الصدر.. الزرفي ينتقد نشاط خلية الصقور

العالم-العراق

وقال الزرفي في تغريدة له إن "الإنفعال الحكومي بالتغيير الكبير في المناصب الأمنية وخصوصاً (رئاسة خلية الصقور) بعد تفجيرات باب الشرجي السابقة كانت للحد من الهجمات الإرهابية التي تطالب المواطنين الأبرياء".

وأضاف: "النتيجة قاسية جداً إخفاق أمني متكرر وشهداء جدد".

وتابع: "من المؤسف أن يتحول نشاط الخلية من إستخباري الى سياسي"، على حد تعبيره.

ومساء الاثنين، استهدف تفجير إرهابي بعبوة ناسفة سوق الوحيلات الشعبي في حي الصدر شرقي بغداد، عشية عيد الأضحى، مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، واعلنت جماعة "داعش" الوهابية في بيان مسؤوليتها عن العميلة التفجيرية.