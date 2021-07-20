جلالي: الانتاج المشترك للقاح "اسبوتنيك في" فخر للشركات الوطنية

العالم - ايران

وأعرب کاظم جلالي، ردا على سؤال حول تصريح للمتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا القائم على ان "انتاج اسبوتنيك في ايران لايجدي نفعا"، عن أسفه لهذه الاثارات ونشر مثل هذه الشائعات في بعض وسائل الاعلام، عادّا العلاقات بين ايران وروسيا بأنها على مستوى رفيع.

ووصف الانتاج المشترك للقاح "اسبوتنيك في" بمثابة مفخرة للمختصين والشركات الايرانية لافتا الى ان نشر مثل هذه الاقوال يأتي بهدف الايحاء باليأس بين الناس.

ونوه الى انه عقب نشر هذا التصريح في بعض وسائل الاعلام اجرى اتصالات هاتفيا مع وزير الصحة سعيد نمكي والذي أكد تحريف هذا الموضوع ومن ثم أجرى المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور حوارا للرد على مارددته وسائل الاعلام بهذا الصدد.