الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

دون الاعلان عن اي تفاصيل

فيسبوك يغلق صفحة قناة الكوثر الفضائية بشكل دائم

فيسبوك يغلق صفحة قناة الكوثر الفضائية بشكل دائم
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية للإعلام الخارجي بيمان جبلي عن تعرض صفحة الفيسبوك لشبكة الكوثر للاغلاق بالكامل .

العالم - ايران

وقامت ادارة شبكة فيسبوك بإغلاق دائم لصفحة قناة الكوثر الفضائية ، التي يتابعها اكثر من مليوني وسبعمائة ألف متابع دون الإعلان عن أيّ تفاصيل بهذا الشأن.

الصفحة الأساسيّة لقناة الكوثر الفضائية على العنوان Alkawtharchannel والتي أذعن الموقع الدولي لتقييم شبكات التواصل الاجتماعيّة" سوشال بيكرز" (social bakers) أنها كانت تحتل المرتبة التاسعة في العراق في قسم وسائل الإعلام العالميّة، حُذفت يوم السبت 17 تموز 2021 بشكل كامل عن موقع فيسبوك.

هذه الخطوة التي أقدم عليها ادارة موقع فيسبوك ممن يدعي عن حمايته لحرية التعبير وحقوق الانسان ، إنما تدلّ على ذعرهم وخوفهم من وسائل الإعلام الحرّة وهم يحاولون عبر تشويه الصورة وفرض الحدود المتعددة على إبقاء ظاهرهم الخادع والمزيّف حيّاً، ولا شكّ في أنّ أسلوبهم هذا إلى زوال مع صحوة الشعوب، وأنّ العاقبة ستكون للمطالبين بالحريّة حول العالم، إن شاء الله.

كما يجدر بنا أن نعلم الجمهور الكريم بأنّ الصفحة الجديدة لقناة الكوثر الفضائية ستتوفر للعموم بأسلوب جديد على العنوان التالي:
https://m.facebook.com/alkawthartv

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إخراج 40 عاملة منزلية من طائرة كانت في طريقها للسعودية لهذا السبب

لبنان.. فضيحة التجسّس

شاهد .. مراسل العالم يكشف تفاصيل الهجوم الارهابي بمدينة الصدر

وفد عسكري سوداني يتفقد المناطق التي استعادها الجيش من إثيوبيا

قرار سوري بتحديد حصة المواطن من الخبز

دون الاعلان عن اي تفاصيل فيسبوك يغلق صفحة قناة الكوثر الفضائية بشكل دائم