إخراج 40 عاملة منزلية من طائرة كانت في طريقها للسعودية لهذا السبب

العالم - قطر

وأشارت تقارير أوغندية إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيفة.

وقال أحد الضباط إنه "تم رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية وتسجيل البيانات من قبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر".

ومن جهته قال إيمانويل إينيبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة إن "العاملات تمت إعادة فحصهن مجددا وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكد من خلوهن من فيروس كورونا".