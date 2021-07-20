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إخراج 40 عاملة منزلية من طائرة كانت في طريقها للسعودية لهذا السبب

إخراج 40 عاملة منزلية من طائرة كانت في طريقها للسعودية لهذا السبب
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أخرجت الشرطة في مطار عنتيبي الدولي بأوغندا، 40 عاملة منزلية من الجنسية الأوغندية من طائرة الخطوط القطرية، كن في طريقهن إلى السعودية بعد اكتشاف شهادات فحص كورونا مزيفة.

العالم - قطر

وأشارت تقارير أوغندية إلى أن رجال الأمن صعدوا إلى متن الطائرة قبل إقلاعها بقليل وطلبوا من المسافرات الخروج من الطائرة بعد أن اكتشفوا أن شهادات فحص كورونا "كوفيد-19" مزيفة.

وقال أحد الضباط إنه "تم رفض سفر العاملات بعد فحص شهادات كورونا التي اتضحت أنها مزيفة، وطلب منهن ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات الحكومية وتسجيل البيانات من قبل موظفي الصحة للسماح لهن بالسفر".

ومن جهته قال إيمانويل إينيبيونا، المتحدث باسم وزارة الصحة إن "العاملات تمت إعادة فحصهن مجددا وسيتم السماح لهن بالسفر بعد التأكد من خلوهن من فيروس كورونا".

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