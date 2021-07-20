الصحة الايرانية: 250 وفاة جديدة بالكورونا

العالم - إيران

وأشار المصدر نفسه في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، حول آخر حصيلة العدوى بالفيروس الوبائي داخل البلاد، إلى ارتفاع عدد الوفيات لـ87 ألفا و624 شخصا.

وأضاف البيان أن نتائج فحوصات كورونا التي أجريت منذ أمس الإثنين لغاية اليوم في إيران، سجلت 27 ألفا و444 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و576 إلفا و148 شخصا.

كما نوه البيان الصادر عن وزارة الصحة اليوم، إلى تعافي 3 ملايين و168 ألفا و834 شخصا من بين المصابين بالفيروس المتجدد، أو مغادرتهم المراكز العلاجية في أنحاء البلاد.