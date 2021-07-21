العالم - خاص بالعالم

وحول موضوع التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد قال هاشم جابر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية إن داعش لا ينتقم بل هو يؤدي مهمة معينة وهي ضرب الاستقرار في مكان وتوقيت معين عندما تتحاج الفرصة.

وأوضح هشام جابر أن: تنظيم داعش غير مستقر، وعند الرجوع إلى نشأة داعش وكيف وجد واستمر وتوسع نرى بأن داعش له وظيفة معينة ما زالت قائمة و مازال المحرك لداعش موجود يحرك هذه الخلايا في أي ساعة يريد وحسب الإطار العام الموجه لهم.

وأكد جابر أن ما حصل في العراق وتحديدا بمدينة الصدر ليس أول مرة ولن يكون آخر مرة ولو أقيل رئيس الجهاز الأمن العراقي.

وبين جابر بأن داعش موجود في العراق والقوات العراقية والحشد الشعبي يقاتلون داعش في الأنبار، ولكن داعش لم يعد في العراق بالقوة التي كان بها بالماضي كجيش نظامي بل هو يتحول فوق الأرض في مناطق معينة، وكخلايا نائمة تستيقظ عندما تجد الفرصة المناسبة والمكان والهدف والتوقيت المناسب.

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