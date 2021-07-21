تفجير سوق الصدر مخطط استراتيجي لإرجاع العراق إلى مربع الطائفية +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وحول موضوع التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد قال علاء خطيب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية إنه: عندما نتفحص الأماكن التي يتم استهدافها فهي أماكن معينة ومجموعة ومكون معين فقط ومعنى ذلك أن هناك استهداف ممنهج.

وأوضح الخطيب أن: هناك فشل ذريع في المخططات التي خططت لتدمير الشارع العراقي والمواطن العراقي منذ 2019 إلى الآن من حرائق وتظاهرات والكثير من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى الجهد الإعلامي الذي وجه من أجل تدمير نفسية المواطن العراقي وخلق حالة من التمرد والتدمير للمواطن العراقي، لذلك بعد فشل هذه المرحلة لابد من اللجوء إلى الأذرع التي كانت تعمل وخلقت الحرب الطائفية حتى ينشغل العراق بها، فبالتأكيد انشغال العراق بهذه الأحداث ستتعطل فيه العملية التنموية والتربوية والصحية وإلى آخره.

وشدد الخطيب على أن: الاستهداف الذي حصل في مدينة الصدر وحتى في مستشفى الحسين والمستشفيات الأخرى ووزارة الصحة كل هذه الاستهدافات تشير إلى أن هناك تدمير ممنهج يستخدمه ليس داعش لوحده بل قوى تقف خلف داعش.. هذه القوى لا تريد الخير للعراق وهي معروفة للجميع

وأكد أن تغيير قائد مفرزة أو قائد سيطرة أو قائد منطقة أمنية لا يحل المشكلة في العراق لأن المشكلة أعمق من الأشخاص والأفراد.

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