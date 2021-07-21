الشيخ قبلان: نريد قراراً سياسياً مرجعيته حكومة بيروت وليس السفارة الأميركية ولا غيرها

العالم_لبنان

وقال الشيخ قبلان اليوم الأربعاء في خطبة العيد من على منبر مسجد الإمام الحسين (ع) في بيروت: الذي يريد إنقاذ بلده يبدأ من بيروت وليس من أي مكان آخر، ولا ينتظر أحداً، والتعويل على إغاثة أمريكية أو أوروبية أو عربية خلافاً للإرادة الأمريكية هو وهم، ولذلك الحلّ بحكومة قرار سياسي، حكومة خيار وقرار.

واضاف: خاصة أن هناك قراراً أمريكياً وأدوات داخلية، بدأت تعيد خلط الأوراق والأدوار والأدوات للعبة متاريس سياسية، ربما تفتح أبواب جهنم على هذا البلد، كما أن هناك لوبيات مال وأفكار وأوكار متعددة الجنسيات، تعمل على إدارة مشاريع: شوارع وفوضى وتجويع وترويع كجزء من الأوراق الحامية لخوض ​الانتخابات النيابية​، بخلفية قلب البلد، وتنفيذ أجندة قرار داخلي برلماني وحكومي، سيعمل على محاصرة لبنان من الداخل، تمهيداً للحظة انفجار داخلي، يأخذ بعين الاعتبار صفقات ما بعد منتصف الليل بتوقيت واشنطن وحلفائها، وعلى طريقة ضرب البلد من الداخل، "والعاقل من يحمي بلاده قبل فوات الأوان.