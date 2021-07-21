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قائد عمليات بغداد يشرف على خطة عيد الأضحى الأمنية

قائد عمليات بغداد يشرف على خطة عيد الأضحى الأمنية
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

قام قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاربعاء، بالاشراف على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى.

العالم - العراق

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، إن "القائد تفقد قاطع مسؤولية الفرقة (الثانية شرطة اتحادية/ فرقة المشاة السادسة) في جانب الكرخ وذلك للإشراف الميداني على تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من قبل القطعات الماسكة للأرض.

وفقا للبيان، التقى قائد عمليات بغداد، بالفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية وذلك لتنسيق الجهود ودعم القطعات وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تنفيذ واجباتهم.

وفي سياق متصل التقى قائد العمليات يرافقه اللواء الركن نائب القائد والقادة وامري التشكيلات بعدد من المقاتلين خلال الواجبات الليلية في السيطرات الرئيسية والمرابطات وحثهم على الالتزام بالواجب والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص.

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