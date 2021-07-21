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أوروبا ترفض التفاوض حول صفقة إيرلندا الشمالية بشأن "بريكست"

أوروبا ترفض التفاوض حول صفقة إيرلندا الشمالية بشأن
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستسعى لحلول إبداعية للصعوبات التجارية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تعيد التفاوض بشأن "بريكست".

العالم - أوروبا

وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية في بيان صحفي: "سنواصل التواصل مع المملكة المتحدة ومستعدون لمواصلة البحث عن حلول خلاقة في إطار البروتوكول، لمصلحة جميع المجتمعات في إيرلندا الشمالية. ومع ذلك، لن نوافق على إعادة التفاوض بشأن البروتوكول".

هذا وطالبت بريطانيا اليوم الأربعاء باتفاق جديد من الاتحاد الأوروبي لتنظيم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع إيرلندا الشمالية، قائلة إن لديها بالفعل سببا للتخلي عن أجزاء من الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل العام الماضي فقط.

وكان بروتوكول إيرلندا الشمالية المدعوم من رئيس الوزراء بوريس جونسون جزءا من التسوية التي حسمت أخيرا خروج بريطانيا من الاتحاد بعد أربع سنوات من تصويت البريطانيين على المغادرة.

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