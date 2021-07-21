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محادثات هاتفية بين ظريف ونظيرته البوسنية

محادثات هاتفية بين ظريف ونظيرته البوسنية
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع نظيرته البوسنية بيسرا توركوفيتش.

العالم- ايران

وافادت وزارة الخارجية الايرانية ان الوزير ظريف وفي سياق اتصالاته الهاتفية خلال اليومين الاخيرين اجرى مساء اليوم الأربعاء مباحثات هاتفية مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسرا توركوفيتش، جرى خلالها البحث حول حول القضايا والعلاقات الثنائية.

وكان ظريف قد اجرى محادثات هاتفية في وقت سابق من اليوم الاربعاء ايضا مع وزيري خارجية الهند وتوغو.

كما أجرى رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني يوم أمس ، محادثات هاتفية مع وزراء خارجية قطر والكويت والعراق وعمان وتركيا وجنوب إفريقيا وجمهورية أذربيجان وباكستان، هنأهم فيها بعيد الأضحى المبارك كما ناقش معهم العلاقات الثنائية.

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