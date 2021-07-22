شاهد .. مراسل العالم: العدوان الاسرائيلي على سوريا فشل في تحقيق اهدافه

العالم - مراسلون

ونقل مراسلنا الزميل حسام زيدان عن مصدر عسكري سوري بأنه بعد الساعة 1 من منتصف الليل اغارت طائرات تابعة للكيان الإسرائيلي عبر شرق بيروت باتجاه منطقة القصير في ريف حمص والدفاعات الجوية السورية اسقطت معظم تلك الصواريخ واقتصرت الاضرار على الماديات.

وأكد مراسل العالم على ان المنطقة المستهدفة هي منطقة مدنية وقرى في غرب منطقة العاصي على الحدود السورية - اللبنانية حيث فشل العدوان الاسرائيلي في تحقيق اهدافه.

وشدد مراسل العالم على أن منطقة القصير تعتبر منطقة إستراتيجية في جغرافيا السورية حيث استطاع الجيش السوري والمقاومة تحريرها عام 2013 من المجموعات الارهابية المسلحة فيما يرى المراقبون ان هذا الاستهداف له رمزية خاصة كون هذه المنطقة هي منطقة حساسة ولها اهميتها الاستراتيجية على مستوى الخارطة العسكرية.

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