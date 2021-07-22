الطفلة السورية هند ظاظا أصغر عربية تتأهل للأولمبياد

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وتوجت ظاظا بالميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا المؤهلة للأولمبياد التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

وفازت الطفلة ظاظا بالمباراة النهائية على منافستها اللبنانية المخضرمة ماريانا سهاكيان (42 عاما) بأربعة أشواط لثلاثة.

وتتيح لعبة تنس الطاولة فرصة التفوق لصغار السن، حيث لا يوجد فيها احتكاك مباشر بين المتنافسين، كما أنها تعتمد على المهارة المطلقة في الأداء.

الطفلة السورية هند ولدت قبل 12 عاماً، وقبل أشهر قليلة من اندلاع الأحداث السياسية التي تعيشها بلادها حتى الآن، ورغم ذلك، كتبت اسمها بأحرف من نور، كأصغر لاعبه تشارك في لعبة تنس الطاولة بتاريخ دورات الألعاب الأولمبية.

وحال مشاركتها بالفعل في دورة طوكيو، كما هو مقررا من قبل، ستكون نجمة التنس السورية هند ظاظا الأصغر في تاريخ تنس الطاولة في الأولمبياد، وخامس أصغر مشاركة في الألعاب الأولمبية بنظامها الحديث المعمول به منذ عام 1896.

وستصبح ظاظا كذلك أصغر رياضي أولمبي يشارك في دورة الألعاب، منذ مشاركة الرومانية بياتريس هويستي في لعبة التزلج على الجليد في 1968.

ظاظا المولودة في حما السورية، بدأت لعب تنس الطاولة في سن الـ5 سنوات عام 2014، تحت قيادة شقيقها الأكبر حميد، الذي يشرف على تدريباتها.

أظهرت ظاظا إمكانيات هائلة في اللعبة رغم سنها الطفولي، لتثبت أنها موهبة استثنائية، حيث مثلت فريق المحافظة ونجحت معه في إحراز ألقاب على مستويات الكبار والصغار.

لاعبة تنس الطاولة السورية نجحت في التتويج ببطولة تنس الطاولة في بلادها في 4 فئات عمرية مختلفة.

وحصلت هند على دعم من اللجنة الأولمبية الصينية، التي قررت مساعدتها في تحضيراتها للأولمبياد.

وتعتبر الصين من أفضل البلدان في لعبة تنس الطاولة مما يجعل تحضير السورية الصغيرة للأولمبياد هناك ميزة كبيرة في صالحها.