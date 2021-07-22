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اتهمته باستخدام 'بيغاسوس'.. المغرب يقرر رفع دعوى ضد 'العفو الدولية'!

اتهمته باستخدام 'بيغاسوس'.. المغرب يقرر رفع دعوى ضد 'العفو الدولية'!
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات المغربية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "العفو الدولية" و"قصص ممنوعة" بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية.

العالم - المغرب

وأفاد بيان أرسله المحامي لوكالات أنباء فان "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع دعوتين مباشرتين بالتشهير"، ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

يذكر أن وسائل إعلام فرنسية أفادت في وقت سابق بأن سلطات المغرب استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت صحيفة "لوموند" إن "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس".

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